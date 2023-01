1083 relocalise en France la fabrication de ses boutons de jeans

Made in France, jusqu’à la braguette. Depuis le deuxième semestre 2022, la marque 1083 fait produire ses boutons de jeans à Albion, dans la Drôme. Une étape supplémentaire qui permet à cette entreprise créée en 2013 à Romans-sur-Isère (Drôme) de pouvoir s'enorgueillir de disposer de 90% de composants français dans ses jeans. L’entreprise, qui s’est aussi diversifiée dans les baskets, compte 105 personnes, et fait travailler au total 250 personnes en comptant ses sous-traitants. «1083 essaie de tout relocaliser à moins de 1083 kilomètres, la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l’Hexagone», souligne Thomas Huriez, le président-fondateur de 1083.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]