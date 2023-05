100 000 bornes de recharge, contrat historique pour Nexans, Renault recrute… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Le cap des 100 000 bornes de recharge en France a été atteint

La barre symbolique des 100 000 bornes de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public en France a officiellement été franchie vendredi 5 mai. Cet objectif, qui avait été avancé d’un an en mai 2020 par Emmanuel Macron, devait initialement être atteint fin 2022. Mais pour Clément Molizon, le délégué général de l’Avere-France, qui a participé au décompte des bornes, «on voit bien l’impulsion qui a été donnée par cette annonce, qui a permis de mettre autour de la table tous les acteurs et de les mobiliser autour d’un objectif commun». La France prévoit désormais d’atteindre les 400 000 bornes à l’horizon 2030.

Un contrat historique pour Nexans dans l’éolien en mer

1,7 milliard d’euros. Tel est le montant du contrat que le spécialiste du câble Nexans a signé avec le gestionnaire de réseau électrique néerlandais TenneT. Dans un communiqué publié vendredi 5 mai, Nexans indique qu’il s’agit du plus important contrat de son histoire. Concrètement, il sera chargé du raccordement au continent de trois futurs parcs éoliens offshore situés en mer du Nord allemande. Le groupe effectuera notamment des travaux de génie civil qui concerneront plus de 2 160 kilomètres de câbles sous-marins et terrestres. A cette occasion, il déploiera pour la première fois son nouveau câble de 525 kilovolts qui acheminera au total 6 gigawatts d’énergie vers l’Allemagne.

Renault Sandouville va recruter 155 personnes en 2023

L’usine Renault de Sandouville (Seine-Maritime) a annoncé jeudi 4 mai aux syndicats qu’elle allait effectuer 155 recrutements en 2023 (105 en CDI et 50 en CDD). Une décision liée, selon Fabien Gloaguen, délégué syndical FO (syndicat majoritaire) de Renault Sandouville, au fort niveau de commandes reçues par l’usine qui assemble notamment le véhicule utilitaire Trafic. Le site compte déjà 2 481 salariés dont 761 intérimaires. Ces recrutements s’adressent «aussi bien à des jeunes qu’à des profils plus expérimentés, pour des postes de managers, techniciens et opérateurs, dans les métiers de fabrication, maintenance et logistique», précise la direction.

Adragos Pharma investit 12,5 millions d’euros dans la Drôme

Le groupe allemand Adragos Pharma va agrandir son site de Livron-sur-Drôme, spécialisé dans la production de substances médicamenteuses injectables et de suppositoires, en construisant une nouvelle unité industrielle. Soutenu à hauteur de 1,2 million d’euros par l’État dans le cadre du plan France Relance, il investira 12,5 millions d’euros dans cette usine qui lui permettra d’accroître sa capacité de production d’ampoules de 30%. L’unité devrait entrer en production début 2024.

GPA vise l'autonomie énergétique dès 2023

Eolienne, panneaux solaires, économies d’énergie… Lors de la première édition de "Territoires & Industrie" à Valence (Drôme), la casse automobile GPA, installée à Livron-sur-Drôme, a expliqué comment elle comptait produire 100% de l’énergie qu’elle consomme d’ici à fin 2023. Elle a révélé en avant-première l'acquisition de sa propre éolienne, une première à cette échelle en France, qui lui permettra de couvrir 30% de ses besoins en énergie.

Terreal réduit sa consommation énergétique à Roumazières-Loubert

Le spécialiste des matériaux de construction en terre cuite Terreal a investi 6,5 millions d’euros pour réduire la consommation énergétique de son site de Roumazières-Loubert (Charente). Cet investissement pris en charge à hauteur de 21% par le conseil régional Nouvelle-Aquitaine a financé le changement de four et l’automatisation de la ligne de production de la gamme des tuiles ZEN. «Nous sommes passés d’une consommation de 2 600 à 700 kilowattheures par tonne», s’est félicité Olivier Butel, directeur industriel du groupe.

Sabena Technics s’installe dans un hangar qu’il a rénové à Marignane

Le spécialiste de la maintenance des aéronefs civils et militaires Sabena Technics a inauguré jeudi 4 mai son nouveau site situé à Marignane (Bouches-du-Rhône), près de l’aéroport Marseille-Provence et non loin du siège d’Airbus Helicopters. Il s’agit d’un hangar classé «patrimoine du XXe siècle» réhabilité par Sabena Technics lui-même qui y transfère ses activités mécaniques et logistiques, ses bureaux ainsi qu’une centaine de collaborateurs. Le site abritera dans un premier temps l’entretien des hélicoptères de l’armée française de type Gazelle, Puma et Fennec.