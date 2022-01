10 acteurs en achats et réduction des coûts reconnus pour leur expertise

KEPLER

Optimiser votre marge opérationnelle et votre efficacité, durablement

KEPLER est un cabinet de conseil indépendant, spécialisé dans l’optimisation de la performance et l’amélioration de la marge opérationnelle de ses clients. Fondé en 2007, l’expertise du cabinet s’articule autour de quatre domaines d’excellence : l’Innovation, les Achats, la Supply Chain et les Opérations.

Nos 80 collaborateurs, répartis sur quatre bureaux en Europe, en Amérique et en Asie interviennent auprès d’une clientèle de PME, ETI et grands groupes, répartis dans une douzaine de secteurs : Aéronautique-Défense, Agroalimentaire, Automobile, Banque et Finance, Biens de Consommation FMCG, Grande Série et Biens d’Équipement, Chimie-Énergie, Cosméto-Pharma, Distribution, Retail et e-Commerce, Immobilier-BTP, Luxe, Private Equity et Services. Avec 60 % de son CA capté à l’international, le cabinet KEPLER est aujourd’hui reconnu pour sa capacité à accompagner des projets de transformation d'envergure, répondant à des enjeux de durabilité-RSE et d'exploitation de la Data.

www.kepler-consulting.com

OJC CONSEIL

Une expansion géographique soutenue !

La société bretonne, déjà présente en France (siège social), Angleterre, Allemagne, Suède, Suisse, aux États-Unis et au Canada, s’apprête à conquérir l’Espagne dès 2022. Le signe d’une croissance toujours au beau fixe. Depuis 2016, elle est passée de 15 à 80 salariés et a multiplié son CA par 8 ! Un succès construit sur ses nombreux projets réussis et sur des partenariats stratégiques avec les éditeurs SI Achats leaders, tels qu’Ivalua. Spécialisée dans la fonction Achats, OJC dispose d’une double expertise « métier » et « solutions », très appréciée des directeurs Achats, Finance, et IT.

www.ojc-conseil.com

GROUPE DEMS

Une expérience de développement de plus de 400 produits !

Le Groupe DEMS, c’est 3 offres : développement de produits complexes dans des environnements sévères, avec une spécialité transport, porté par DEMS ; développement d’enveloppes et systèmes mécaniques simples pour l’industrie, porté par EASYDESIGN ; création de style et design produit spécialisé dans les loisirs, le haut de gamme et le quotidien, porté par SARRAZIN DESIGN. Fort d’une expérience de développement de plus de 400 produits, à partir du cahier des charges de ses clients, il s’engage sur un développement rapide et sécurisé, encadré par sa méthodologie de contrôle de coût, de temps et de livrables. Deux témoignages client. « Bravo pour ce succès et merci pour vos compétences déployées et votre professionnalisme.

Après 5 ans, le Bluebus 12m LMP nouvelle génération est toujours en lice pour les Aos RATP ! », Laurent Perrier, directeur technique et projets mobilité Bolloré. « SPEC se joint à moi pour remercier les équipes DEMS dans notre projet et saluer leur expertise globale ! », Fabien Barra, directeur commercial SPEC.

www.groupe-dems.fr

FRANCE SÉCURITÉ

Prévention et protection des salariés sur leur lieu de travail… Vos risques, nos solutions

Vous cherchez du clés en mains pour la fourniture et la gestion de vos Équipements de Protection Individuelle (EPI) ? Contactez France Sécurité. Nous apportons notre expertise aux groupes, ETI et PME de toutes les industries en nous appuyant sur une équipe commerciale française et internationale de 170 personnes, nos experts en catégorie III (EPI risques mortels et invalidants), un catalogue 100 % digital et plus de 2 000 produits en stock permanent. Nous proposons des services associés comme le recyclage des EPI, leur personnalisation, leur maintenance ainsi qu’un service de formation (SST, CACES, travail en hauteur…).

Filiale du groupe BUNZL (coté à Londres/11 milliards € de CA en 2021), nous bénéficions d’un réseau de partenaires étendu avec de hauts standards de veille, de sourcing, de qualité produits et d’apport de services.

www.france-securite.fr

CESMAE

Au service des Achats

CESMAE accompagne les directions achats des grands comptes. Objectif : réduire le panel de fournisseurs et éviter la multiplication et la gestion de comptes peu récurrents. La solution : passer les commandes et payer les factures des fournisseurs de classe C non référencés via un seul compte, par ordre des entreprises clientes. Depuis 1993, Cesmae a acquis une expérience unique qui lui permet de déployer un dispositif bien adapté aux besoins des services achats, souple et très efficace.

L’entreprise, animée par une équipe d’experts de 6 personnes, a réalisé, en 2019, un chiffre d’affaires de 17 M€. Une activité en progression constante, qui séduit les plus grands acteurs de l’industrie et des services.

Le credo de Cesmae : partenariat actif avec ses clients, excellence, solution opérationnelle immédiate, procédure exceptionnelle pour le traitement de commande urgente, respects des engagements, et forte réactivité. Le traitement d’une commande peut être assuré en moins de 48h.

www.cesmae.com

PROACTIS

« Le » spécialiste du spend management et de la marketplace B2B

Le groupe Proactis emploie 550 collaborateurs en Europe, en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique et compte plus de 1 000 entreprises clientes. Ses solutions facilitent la vie professionnelle de plus de 3 millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays.

Proactis propose une solution de gestion de la dépense modulaire et évolutive qui répond aux besoins de tous les types d’entreprises pour les aider à concilier les enjeux de la Finance et des Achats, qu’ils soient stratégiques, indirects ou de classe C. Dans son actualité, Proactis vient d’annoncer son nouveau partenariat avec Cegid, acteur majeur des solutions de gestion Cloud et leader du SaaS, dans le cadre du déploiement de la plateforme ERP native Cloud et full web, Cegid XRP Flex.

www.proactis.com

GRENOBLE IAE

Révéler les talents Master DESMA Management des Achats de Grenoble IAE - INP, UGA

Grenoble IAE, école publique de management de Grenoble INP - UGA, forme des cadres pour les entreprises. Grenoble IAE propose un large choix de formations managériales en formation initiale, en alternance et formation continue, en particulier des programmes « double compétence » et des Masters spécialisés. À ce portfolio s’ajouteront en 2022 cinq nouvelles formations courtes destinées aux professionnels. Les qualités distinctives de l’école – appartenance à une université de rang mondial, ouverture à l’international, synergies avec son écosystème d’innovation – se retrouvent dans sa mission : révéler et connecter les talents pour un management innovant au sein des organisations locales et internationales.

www.grenoble-iae.fr

PwC

La Nouvelle Equation

Spécialiste des missions de conseil, d’audit et d’expertise juridique et fiscale, PwC France et Maghreb accompagne les organisations et entreprises de toutes tailles et tous secteurs d’activités. Ses équipes pluridisciplinaires de 6 000 personnes en France et au Maghreb conjuguent leur savoir-faire au sein d’un réseau international de 295 000 collaborateurs dans 156 pays.

Disruption technologique, changement climatique, fractures géopolitiques, pandémie de Covid-19… The New Equation (La Nouvelle Équation) la stratégie mondiale du groupe répond aux grands enjeux des organisations face aux mutations économiques et climatiques.

Parmi les premières réalisations au titre de cette stratégie : l’ouverture de nouveaux Centres d’excellence ESG, des investissements massifs en matière de qualité de l’audit ainsi que sur des enjeux et compétences clés, notamment dans la technologie, le développement durable et l’inclusion des diversités.

www.pwc.fr

LE MAI DE KEDGE

Leader mondial du développement des compétences en achats

Depuis plus de 40 ans, le MAI de KEDGE propose une approche originale et innovante de formations à destination de manageurs et directeurs achats, afin d’accroître toujours davantage l’impact de la fonction achats sur la performance des entreprises. Avec un réseau unique de plus de 4 000 diplômés en poste sur les cinq continents, le MAI a fortement ouvert la voie à l’émergence de nouvelles pratiques achats en lien avec l’évolution des stratégies d’entreprises ou celle des contraintes environnementales.

Pour répondre aux attentes des professionnels et des entreprises en recherche de développement, nous avons conçu des parcours spécifiques :

Des parcours diplômants dispensés à temps partiel, en français ou en anglais, sur notre campus de Paris.

Des parcours courts et certifiants.

Des parcours sur mesure, adaptés aux enjeux de votre organisation.

www.formation.kedge.edu

COST HOUSE

Spécialiste de la performance économique

Présent en France et à l’international depuis 18 ans, le groupe Cost House intervient dans de nombreux secteurs d’activités industriels : industrie manufacturière, équipements, défense, spatial, nucléaire, chimie… Il accompagne ses clients avec des offres de benchmark, d’accompagnement opérationnel et de formation. Sur ce dernier point, il est le partenaire exclusif du CETIM sur le Costing et le Design to Cost.

Sous la marque Valoptia, Cost House propose une gamme complète de solutions logicielles pour le costing : modèle de coût complet et calcul de contribution à la marge avec Valoptia.ABC, costing analytique avec TechniQuote et costing paramétrique avec Valoptia.CER.

www.cost-house.com