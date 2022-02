1,14 million de doses du vaccin anti-Covid de Novavax attendues en France la semaine du 21 février

L’arrivée des premières doses du Nuvaxovid en France est imminente. La semaine du 21 février, est attendue une première livraison de 1,14 million de doses de ce vaccin anti-Covid sans ARNm, qui utilise une protéine recombinante et est associé à un adjuvant, a confirmé le 15 février un porte-parole du ministère des Solidarités et de la Santé. Cette première livraison a été retardée plusieurs fois ces dernières semaines malgré une autorisation du vaccin depuis le 14 janvier. Au total, 3,2 millions de doses du Nuvaxovid sont attendues en France au premier trimestre 2022, et 3,2 millions de doses supplémentaires ont été réservées à partir du deuxième trimestre.

600 000 doses pour l’Outre-mer

