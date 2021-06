"Il y aura une réforme des retraites, la question est quand", dit Attal

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © SARAH MEYSSONNIER La réforme des retraites en France sera lancée à l'automne ou attendra l'année prochaine "en fonction de l'épidémie et de l'ampleur de la reprise de l'économie", a déclaré Gabriel Attal (en photo) dans une interview aux Echos. /Photo prise le 4 mai 2021/REUTERS/Sarah Meyssonnier

"Il y aura une réforme des retraites. La question n'est pas 'si', mais 'quand', à savoir à l'automne ou l'année prochaine", a dit le porte-parole du gouvernement dans cet entretien diffusé mercredi sur le site du quotidien.

"Si le redécollage économique se confirme cet été et à la rentrée, et que la situation épidémique est maîtrisée, il est possible d'agir et d'enclencher un mouvement", a-t-il ajouté.

Le chantier des retraites, qui a provoqué d'importantes manifestations avant d'être suspendu en mars 2020 lors du premier confinement, a été relancé début juin par Emmanuel Macron, le chef de l'Etat ouvrant la porte à de nouvelles mesures "dans les mois qui viennent".

Parmi les options qui seraient envisagées par le gouvernement figure le relèvement de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, une mesure explosive qui permettrait de redresser les finances du régime, fortement éprouvées par la crise sanitaire.

Mardi sur CNews, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a réaffirmé qu'il était favorable à ce relèvement de l'âge de la retraite, ajoutant qu'"on n'a jamais intérêt en politique à remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui".

"Il y aura des choix à faire", a averti le porte-parole du gouvernement mercredi à l'issue du conseil des ministres, alors qu'un sommet social devrait se tenir la semaine prochaine entre Emmanuel Macron et les partenaires sociaux.

"J'entends les réserves des partenaires sociaux, mais il y a une décision politique à prendre, nous la prendrons, notamment en fonction de l'épidémie et de l'ampleur de la reprise de l'économie", a souligné Gabriel Attal dans son interview aux Echos.

(Jean-Stéphane Brosse)